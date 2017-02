Rheinische Post: Bundespolizei weist 620 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zurück

Düsseldorf (ots) - Die Bundespolizei hat im vergangenen Jahr 620unbegleitete minderjährige Flüchtlinge an der deutschen Grenzezurückgewiesen. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung aufeine kleine Anfrage der Grünen-Fraktion hervor, die der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe) vorliegt.Zurückgewiesen wurden die Jugendlichen, "weil dieEinreisevoraussetzungen nicht vorlagen", wie die Bundesregierungschreibt. Unter den Zurückgewiesenen waren 275 Afghanen, 58 Syrersowie 39 Jugendliche aus Eritrea und 36 aus dem Irak. Wenn esJugendliche aus diesen Ländern nach Deutschland schaffen, liegt ihreAnerkennungsquote zwischen 98 Prozent (Syrer) und 71 Prozent(Afghanen). Insgesamt leben in Deutschland aktuell 45.224unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Stand 15. Januar 2017). DieGrünen zeigten sich empört über das Vorgehen der Bundespolizei. "Über600 Minderjährige wurden an den deutschen Grenzen zurückgewiesen, dasist eine massenhafte Missachtung des Kindeswohls. Auch in diesenFällen muss geprüft werden, ob sich Verwandte bereits in Deutschlandaufhalten", sagte die jugendpolitische Sprecherin derGrünen-Fraktion, Beate Walter-Rosenheimer, der Zeitung. DieSprecherin für Flüchtlingspolitik, Luise Amtsberg, kritisierte: "Fast90% der unbegleiteten Minderjährigen erhalten einen Schutzstatus -das zeigt deutlich wie hoch der Unterstützungsbedarf für dieJugendlichen ist und das sie gute Gründe für ihre Flucht haben."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell