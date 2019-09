Rheinische Post: Bundespolizei fehlen 1600 Ausbilder

Düsseldorf (ots) - Die Ausbildungsstandorte der Bundespolizeikönnen nicht mit dem Ansturm an Auszubildenden schritthalten. NachAngaben der Gewerkschaft der Polizei (GdP) gibt es einen erheblichenMangel an Fachpersonal, um die angehenden Polizistinnen undPolizisten zu schulen und zu betreuen. "Waren 2006 dieAusbildungsstandorte auf eine Kapazität von 3600 Auszubildenden proJahr ausgelegt, werden heute 8200 junge Frauen und Männer in den neunStandorten ausgebildet", sagte GdP-Vize Jörg Radek der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Montag). Grund dafür sind die insgesamt 5000 vomBund bewilligten Neueinstellungen, unter anderem als Reaktion auf diehohen Flüchtlingszahlen in den Jahren 2015 und 2016.. "Aufgrund desmassiven Aufwuchses fehlen 1600 Trainer, Fachlehrer und begleitendesPersonal, etwa in den Küchen, im Unterricht oder für diePersonalverwaltung", sagte Radek. "Der Engpass führt dazu, dassbundesweit Personal aus Dienststellen abgezogen wird, das dorteigentlich dringend gebraucht wird." Dass dieser Mangel entstehenkönnte, sei bei der Ausbildungsoffensive nicht mitgedacht worden,kritisierte Radek, zeigte sich aber zufrieden mit erhöhtenStellenzahl. "Es ist gut und wichtig, dass der Bund die Stellenzahlbei der Bundespolizei seit 2016 um 8500 drastisch erhöht hat", sagteRadek. "In den kommenden Jahren soll das Niveau gehalten werden, waswir sehr begrüßen." Er vermisse jedoch eine nachhaltige Strategie fürdie Aus - und Fortbildung in der Bundespolizei hinsichtlich Personal,Ausstattung und Standorten. "Das führt auch dazu, dass derzeit kaumFortbildungen möglich sind", so der Polizeihauptkommissar."Verschärfend kommt hinzu, dass der Bund entgegen seinen politischenLeitlinien Fachkräfte nur befristet einstellt. Sie müssen sich voneiner Befristung zur nächsten hangeln und wandern deswegen oft lieberzur Konkurrenz der Landespolizeien ab", sagte Radek.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell