Rheinische Post: Bundesländer wollen möglichst bald eigene Gesetze für elektronische Fußfessel

Düsseldorf (ots) - Fast alle Bundesländer wollen möglichst baldauch eigene gesetzliche Grundlagen für den Einsatz elektronischerFußfesseln gegen Gefährder schaffen. Das ist nach Angaben der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe) dasErgebnis einer Umfrage unter allen Innenministern. Unklar sei dieBeschlusslage noch bei den rot-rot-grünen Landesregierungen in Berlinund Thüringen. In Thüringen sehe Innenminister Holger Poppenhäger(SPD) die Fußfessel gegen Gefährder als "wichtigen Baustein zu mehrSicherheit im Freistaat". Das Kabinett müsse sich aber erst nochdarauf verständigen, ob diese Ansicht von allen Ministern geteiltwerde. Unter anderem in Niedersachsen, Bayern und Baden-Württembergsind Gesetzentwürfe bereits in Arbeit. Die Grundlagen für denFußfesseleinsatz würden nun "rasch" geschaffen, kündigte etwaInnenminister Thomas Strobl (CDU) in Baden-Württemberg an. Dieelektronische Fußfessel könne dazu beitragen, "die öffentlicheSicherheit zu erhöhen und potenziellen Terroristen das Handwerk zulegen", sagte Schleswig-Holsteins Innenminister Stefan Studt (SPD)der "Rheinischen Post". Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz,der sächsische Innenminister Markus Ulbig (CDU), will sich für einezügige einheitliche Regelung aller Bundesländer einsetzen. EinArbeitskreis habe sich mit dem weiteren Verfahren bereits in einerSondersitzung befasst. "Wir brauchen eine strenge Überwachung vonGefährdern, die Fußfessel ist dafür ein geeignetes Instrument",erklärte Ulbig.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell