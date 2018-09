Rheinische Post: Bundesländer wollen Deutschland zu Justizstandort für internationale Wirtschaftsverfahren ausbauen

Düsseldorf (ots) - Mehrere Bundesländer wollen unter derFederführung von Nordrhein-Westfalen und Hamburg deutsche Gerichte zueinem Justizstandort für internationale Wirtschaftsstreitigkeiten mitMillionensummen ausbauen. Bis Jahresende würden Reformvorschläge fürdie Prozessordnungen vorgelegt, sagte NRW-Justizminister PeterBiesenbach (CDU) der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). Dazugehörten Englisch als Verfahrenssprache sowie effiziente, zügige undtransparente Verfahren etwa an Oberlandesgerichten. Große Unternehmenund ihre Mitarbeiter sollen so mehr Rechtssicherheit sowie Anreizebekommen, nicht vor private Schiedsgerichte oder ausländischeGerichten zu ziehen. Biesenbach sagte, das Schicksal der Mitarbeitervon Unternehmen, das oftmals an milliardenschweren Entscheidungenhänge, dürfe nicht Schiedsgerichten überlassen werden, die "hinterverschlossener Tür Geheimjustiz betreiben". Hamburgs JustizsenatorTill Steffen (Grüne) erklärte: "Eine fachkundige und effizientarbeitende Justiz ist für die internationale Wirtschaft heutzutageüberlebenswichtig." Die deutschen Gerichte seien bei internationalenHandelsangelegenheiten noch nicht erste Ansprechpartner. "Derpunktuelle Umbau des deutschen Justizwesens wird unausweichlichsein." Unterstützt wird die Initiative von Bayern, Baden-Württemberg,Hessen und dem Saarland.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell