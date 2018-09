Rheinische Post: Bundesbeteiligungen an Energie-Aktien mit Atomkraft steigen

Düsseldorf (ots) - Die Bundesregierung hat ihre Beteiligungen anEnergie-Aktien, die auch an den umstrittenen belgischen ReaktorenTihange 2 und Doel Anteile haben, in den vergangenen Jahren deutlicherhöht. Wie aus einer der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag)vorliegenden Antwort der Bundesregierung auf Anfrage desFDP-Abgeordneten Markus Herbrand hervorgeht, wuchs dieBundesbeteiligung an französischen Engie-Aktien für Versorgungsfondsund die Versorgungsrücklage in den vergangenen Jahren deutlich an.Während es für die Versorgungsrücklage 2016 noch keine Investitionenin Engie-Aktien gab, waren es im Sommer 2018 18,9 Millionen Euro. DieAnteile am Versorgungsfonds stiegen von 2,8 Millionen auf 8,5Millionen Euro im Juni 2018. Das erklärte Ziel der Bundesregierungist allerdings, sich nicht mehr an Anlagen zu beteiligen, die auchAtomkraft befördern. "Wir wollen eine konsequente Beendigung allerBeteiligungen staatlicher Fonds an AKWs im Ausland umsetzen", heißtes im Koalitionsvertrag. Herbrand kritisierte die Anlage-Strategieder Bundesregierung: "Es ist völlig unglaubwürdig, wenn Union und SPDin ihrem Koalitionsvertrag vereinbaren, dass sich der Bund nicht mehran Finanzanlagen mit Atomkraftwerken beteiligen soll und dieseBeteiligungen dann deutlich zunehmen." Kontext: Der französischeEnergiekonzern Engie Electrabel SA betreibt Kernkraftwerke, darunterauch die Meiler Doel und Tihange in Belgien. Die Blöcke Doel3 undTihange2 gelten nicht nur unter Kernkraftgegnern, sondern auch unterFachleuten in Belgien, Deutschland und den Niederlanden als nichtmehr sicher. Betreibergesellschaft und belgische Aufsichtsbehördebestreiten dies.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell