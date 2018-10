Rheinische Post: Bund zahlt 2019 mehrere Hunderttausend Euro an Deutsche Umwelthilfe

Düsseldorf (ots) - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH ) wird 2019 rund800.000 Euro für die Betreuung des "Energiedialogs" zum Bau der neuenStromtrassen von Nord nach Süd erhalten. Das berichtet dieDüsseldorfer "Rheinische Post" (Montag) unter Verweis auf eineAuskunft der DUH. Sascha Müller-Kraenner, einer der zweiDUH-Geschäftsführer, sagt: "Das Bundeswirtschaftsministerium hat denVertrag zur Betreuung des Energiedialogs zum Bau der neuenStromtrassen bewilligt. Das freut mich sehr." Zwei Partnerfirmen,die laut DUH weitere Mittel erhalten, arbeiten bei dem 2016gestarteten Projekt mit.Das Wirtschaftsministerium bestätigt gegenüber der "RheinischenPost" die Verlängerung des Vertrages bis Ende 2019 für DUH undPartner. Den Betrag will man aus Datenschutzgründen nicht bestätigenund gibt an, keine Kenntnisse zu haben, wie die Partner das Geldaufteilen.Kritisch gibt sich Judith Skudelny, umweltpolitische Sprecherinder FDP im Bundestag: "Es ist ärgerlich, wenn die Bundesregierung dieUmwelthilfe nun auch noch weiter mit so viel Geld fördert. DieUmwelthilfe schadet doch dem Gemeinwesen, wenn sie sich so einseitigfür Fahrverbote einsetzt."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell