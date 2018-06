Rheinische Post: Bund verfügt in teuersten Städten über 971 unbebaute Grundstücke

Düsseldorf (ots) - Der Bund verfügt in den sieben größtendeutschen Städten über 971 eigene, unbebaute Grundstücke, von denener zahlreiche Flurstücke für die Wohnbebauung freigeben könnte. Dasgeht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage derFDP-Fraktion hervor, die der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Mittwoch) vorliegt. Die Gesamtfläche der unbebauten Flurstücke desBundes beträgt demnach in den so genannten Top-7-Städten Berlin,Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgartrund 230 Hektar, so das Papier. Mit 368 befinden sich die mitAbstand meisten davon in Berlin, aber auch in München (248Flurstücke) und Köln (246) könnte der Bund viele Grundstückeveräußern. Bundesweit verfügt die Bundesanstalt fürImmobilienaufgaben (BImA) der Antwort zufolge über 25.700 unbebauteFlurstücke mit einer Gesamtfläche von 87.000 Hektar. Ein größeresAngebot an bebaubaren Flächen würde den Preisanstieg bei Mieten undEigentumswohnungen dämpfen, argumentiert die FDP. "Wenn es die großeKoalition wirklich ernst meint, kann sie Grundstücke im Bundesbesitzverkaufen, entwickeln oder bebauen", sagte der wohnungspolitischeSprecher der FDP, Daniel Föst. "Bereits heute fehlen mehr als eineMillion Wohnungen in Deutschland", sagte Föst.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell