Rheinische Post: Bund verfehlt eigenes Klimaziel bei Gebäudesanierung

Düsseldorf (ots) - Die Bundesregierung verfehlt nach eigenenAngaben ihr erklärtes Ziel, bei der energetischen Gebäudesanierungmit gutem Beispiel voranzugehen: Der Bund hat bislang noch an keinereinzigen seiner 2200 energierelevanten Liegenschaften eineenergetische Gebäudesanierung abgeschlossen. Das geht aus der Antwortder Bundesregierung auf eine kleine Anfrage derFDP-Bundestagsfraktion hervor, die der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Freitag) vorliegt. Da Energiekonzepte und Planungen Zeitbeanspruchten, "konnte bisher noch keine Sanierungsmaßnahmeabgeschlossen werden", heißt es in der Antwort des Bauministeriums."Das Ziel zur Reduzierung des Wärmebedarfs um 20 Prozent bis 2020 istzeitlich nicht zu realisieren", räumt das Ministerium von HorstSeehofer (CSU) ein. 2015 hatte die damalige Umweltministerin BarbaraHendricks (SPD) angekündigt, der Bund werde den Heizenergiebedarf inseinen Gebäuden bis 2020 um ein Fünftel gegenüber 2010 reduzieren.Bis 2050 solle der Primärenergiebedarf der Bundesliegenschaften um 80Prozent verringert werden. Diese Ziele hatte die Regierung imEntwurf des Energetischen SanierungsfahrplanBundesliegenschaften (ESB) niedergelegt. In seiner Antwort betont dasBauministerium nun, die Bundesregierung habe den SanierungsfahrplanESB "noch nicht beschlossen. Demzufolge ist der ESB kein durch dieBundesregierung eingeführtes Instrument zur energetischen Sanierungvon Bundesliegenschaften". Allerdings bekennt sich auch die neueRegierung grundsätzlich zum ESB. Für den FDP-Politiker Daniel Föstist die Regierungsantwort ein Offenbarungseid. "Die Bundesregierungscheitert bislang völlig an den eigenen energiepolitischen Zielen",sagte Föst. Die Regierung zeige bei der Energieeffizienz "lieber mitdem Finger auf andere, anstatt die eigenen Hausaufgaben zuerledigen", sagte Föst. "Die Bürger sollen ihre Häuser teuerenergetisch sanieren und die Bundesregierung ist untätig."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell