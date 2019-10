Rheinische Post: Bund sichert 2019 bisher Türkei-Exporte im Wert von 790 Millionen Euro mit Hermes-Bürgschaften ab

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Düsseldorf (ots) - Der Bund hat in den ersten acht Monaten deslaufenden Jahres bereits deutsche Exporte in die Türkei im Umfang vonknapp 790 Millionen Euro mit staatlichen Hermes-Bürgschaftenabgesichert. "Vom 1. Januar 2019 bis zum 31. August 2019 hat der BundLieferungen und Leistungen in die Türkei in Höhe von 788,9Millionen Euro mit Exportkreditgarantien abgesichert", teilte dasBundeswirtschaftsministerium auf Anfrage der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Samstag) mit. Wirtschaftsminister Peter Altmaier(CDU) will die Hermes-Bürgschaften für deutsche Türkei-Geschäftedemnach trotz der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien vorerstunverändert weiter gewähren. "Die Garantieinstrumente des Bundesschützen deutsche Unternehmen, die im Ausland investieren oder insAusland exportieren, vor wirtschaftlichen und politischen Risiken",erklärte das Altmaier-Ministerium. Der Bund prüfe bereits seit 2017die Anträge auf Übernahme von Garantien vertieft, unter anderem mitBlick auf die Einhaltung von Menschenrechten. "Das gilt auchweiterhin fort", so das Wirtschaftsministerium. "In den letztenJahren wurden etwa Hermes-Bürgschaften für Türkei-Geschäfte imBereich der Erneuerbaren Energien gewährt, insbesondere fürWindparks", hieß es im Wirtschaftsministerium. DerSPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich hatte zuvor erklärt,wirtschaftliche Sanktionen gegen die Türkei würden geprüft, darunterein Stopp der Hermes-Bürgschaften. Die Hermes-Kreditgarantienschützen deutsche Exporteure vor Verlusten. Zahlt der ausländischeKäufer nicht, springt der deutsche Staat ein.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell