Rheinische Post: Bund setzt auf mehr Fahrradschnellwege für Berufspendler

Düsseldorf (ots) - Die Bundesregierung will den schnellenFahrradverkehr für Berufspendler weiter durch mehr Radschnellwegeausbauen. "Erstmals fördert der Bund im Jahr 2017 besondereRadschnellwege mit zusätzlichen 25 Millionen Euro. Das sind kleineFahrradautobahnen für die, die ohne Ampeln und Kreuzungsverkehr vielschneller zur Uni oder zur Arbeit wollen", sagteVerkehrs-Staatssekretär Norbert Barthle der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). "Um denFahrradverkehr weiter zu fördern, hat der Bund seine Mittel fürRadwege von 60 auf 100 Millionen Euro pro Jahr aufgestockt", sagteBarthle. Das Fahrrad erlebe an seinem 200. Geburtstag einen"richtigen Boom in Deutschland", sagte er. "Die Leute entdecken dasFahrrad als echte Alternative zum Auto im Stau oder zum überfülltenBahn-Regionalverkehr. E-Bikes und Pedelecs erleben einenVerkaufsrekord", sagte der CDU-Politiker. In Mannheim findet amMontag und Dienstag ein internationaler Fahrrad-Kongress statt.