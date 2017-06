Rheinische Post: Brüchige Allianz Kommentar Von Eva Quadbeck

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Düsseldorf (ots) - Der nun bevorstehende Abzug deutscher Soldatenaus Incirlik ist mehr als ein weiteres bitteres Kapitel in dendeutsch-türkischen Beziehungen. Die Türkei ist als Nato-Mitglied derstrategische Partner für die westliche Verteidigungsallianz im Nahenund Mittleren Osten. Der Abzug deutscher Soldaten ist daher auch einSymbol für die Brüchigkeit dieser Partnerschaft, was die Allianzgegen den IS insgesamt schwächt. Das deutsch-türkische Verhältnis istmittlerweile so angespannt, dass jeder kleinste Konflikt sich zurnächsten schweren diplomatischen Krise auszuweiten droht. Daher kanndie Strategie auf Regierungsebene zunächst nur darauf zielen,Schadensbegrenzung zu betreiben. Mehr geht im Moment nicht. EineBelastung sind die Dissonanzen im deutsch-türkischen Verhältnis auchfür den Umgang von Deutschen und Türken in Deutschland. Um eineweitere Spaltung zu verhindern, bedarf es in den Kommunen guterIntegrationsarbeit mit zugleich klaren rechtsstaatlichenGrenzziehungen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell