Rheinische Post: Brief an Spahn: Gesundheitsminister der Länder wehren sich gegen AOK-Reform

Düsseldorf (ots) - Die Gesundheitsminister der Länder wehren sichgegen Pläne der Bundesregierung, die bislang regional organisiertenKrankenkassen des AOK-Verbandes bundesweit für Versicherte zu öffnen."Wir sind der Auffassung, dass die Umsetzung eines derartigenVorhabens letztendlich zu erheblichen Verwerfungen innerhalb desAOK-Systems und im Ergebnis zu einer Schwächung des Kassenwettbewerbsführen würde", heißt es in einem Brief der Landesminister anBundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Donnerstag) vorliegt. Unterschrieben haben ihndie Ressortchefs aus Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württembergund Sachsen. Die Minister verweisen in dem Schreiben auch auf dieunterschiedlichen Zusatzbeiträge der insgesamt elf AOKen. "Es stehtzu befürchten, dass insbesondere junge Mitglieder mit gutemDeckungsbeitrag wechseln würden." So fordert die AOKRheinland/Hamburg einen Zusatzbeitrag von 1,1 Prozent, bei der AOKSachsen-Anhalt sind es nur 0,3 Prozent. Die Landesminister sehennicht die Chance, dass die Unterschiede bei den Zusatzbeiträgen durch"strukturelle Änderungen der Kassenlandschaft" behoben werdenkönnten. Widerspruch ruft bei den Landesministern auch eine möglicheNeuregelung der Aufsichtsbehörde hervor. Während dasBundesversicherungsamt die Aufsicht über die Mehrzahl derKrankenkassen führt, sind für die AOKen die Landesregierungen, alsodie Landesgesundheitsminister, zuständig. Bei einer bundesweitenÖffnung der AOKen wäre dann auch das Bundesversicherungsamt neueAufsichtsbehörde.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell