Rheinische Post: Brennpunkt Nahost

Düsseldorf (ots) - von Godehard UhlemannDer Nahe Osten ist seit Menschengedenken eine Region derUnsicherheit. Generationen von Menschen sind in einer Atmosphäre vonKrieg und Krisen aufgewachsen. Echter und dauerhafter Friede istnicht nur für die Israelis und auch die Palästinenser bis heute einTraum geblieben. Leider. Immer wieder bricht sich auch anderswo dieGewalt Bahn - im Jemen, dem Irak, Syrien oder den Kurdengebieten. Nundroht ein neuer Schlagabtausch. Wer führt die islamische Welt an, diealles andere als uniform ist? Das sunnitische Saudi-Arabien iststockkonservativ, auch wenn seit kurzem Frauen Auto fahren dürfen.Iran geriert sich als schiitischer Gottesstaat, in seiner Ausrichtungnicht weniger konservativ. Doch beide Glaubensrichtungen sindschwerlich kompatibel. Sie vertrauen sich nicht. Der Iran hatTerrorgruppen finanziert und tut es wohl noch immer. Auch die Saudiswaren nie zimperlich, wenn es darum ging, ihren strengen Wahhabismuszu exportieren. Man wird den Eindruck nicht los, dass jede Seiteeinen Vorwand sucht, um losschlagen zu können. Dann droht einFlächenbrand