Düsseldorf (ots) - Vor dem Beginn des Dieselgipfels mit denKommunen hat Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) die Autoherstelleraufgefordert, neue Umtauschprogramme anzubieten. "Aufgrund deraktuellen Urteile müssen in vielen Städten schnell die Luftwerteverbessert werden, um Fahrverbote zu vermeiden", sagte Braun derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). "Deshalb haben wir dieAutomobilhersteller aufgefordert, die neuen Umtauschprogramme soauszugestalten, dass auch der attraktive Tausch der vom Fahrverbotbedrohten Diesel gegen ein sauberes Gebrauchtfahrzeug ohne erheblicheZuzahlungen möglich sein soll", sagte Braun. Das müsse so attraktivsein, dass viele jetzt handeln und eben nicht Fahrverbote erstabwarten. "Viele gehen noch davon aus, dass massive Zuzahlungenerforderlich sind, dann wirkt das Programm natürlich nicht richtig",sagte der Kanzleramtschef. Zugleich rief er die Kommunen auf, dasSofortprogramm saubere Luft des Bundes zu nutzen und Maßnahmen zurVermeidung von Fahrverboten umzusetzen. "Wichtig ist nun, dass alleauf den Weg gebrachten Maßnahmenpakete zügig und wirksam von allenBeteiligten in ihren jeweiligen Verantwortlichkeiten umgesetztwerden", sagte Braun. Der Bund habe Ende letzten Jahres dasSofortprogramm saubere Luft mit einem Fördervolumen von einerMilliarde gestartet. "Die Programme werden stark nachgefragt,Bescheide über 600 Millionen Euro sind bereits übergeben worden",sagte Braun.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell