Rheinische Post: Brandenburgs Ministerpräsident Woidke kritisiert Bund-Länder-Finanzreform

Düsseldorf (ots) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke(SPD) hat unmittelbar vor ihrer Verabschiedung dieBund-Länder-Finanzreform und insbesondere die vom Bund in Aussichtgestellte schrittweise Abschaffung des Solidaritätszuschlagskritisiert. "Wir brauchen ein effektives gesamtdeutsches Fördersystemab 2020 unabhängig von der Himmelsrichtung", sagte Woidke der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). "DerBund muss sagen, wie er die dringend notwendigen Investitionen inBildung und Infrastruktur zukünftig sicherstellen will", sagte derSPD-Politiker. "Wie das bei einer ersatzlosen Abschaffung desSolidaritätszuschlages sichergestellt werden soll, erschließt sichmir derzeit noch nicht. Hier ist der Bund am Zug", sagte Woidke. DieNeuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen soll am heutigenDonnerstag vom Bundestag und am Freitag vom Bundesrat beschlossenwerden.