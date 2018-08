Rheinische Post: Brandenburgs CDU-Chef Senftleben fordert nach Aufregung in der Union über Haltung zur Linken neue Debattenkultur

Düsseldorf (ots) - Brandenburgs CDU-Vorsitzender Ingo Senftlebenhat eine neue Debattenkultur in Deutschland gefordert. Nach massiverKritik in der Union an seinem Vorstoß zu Gesprächen auch mit derLinken nach der Landtagswahl in Brandenburg 2019 sagte er derDüsseldorfer "Rheinischen Post": "Wir wollen anpacken und unser Landvoranbringen. Dafür brauchen wir in der Politik eine neueDebattenkultur, die nicht daraus bestehen kann, Gesprächeauszuschließen." Er strebe keine Koalition mit den Linken an. "DieBürger erwarten aber zu Recht, dass die Politik ein Wahlergebnisannimmt und damit umgehen kann", sagte Senftleben, der in der CDUbislang nur Unterstützung von Schleswig-Holsteins MinisterpräsidentDaniel Günther und Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Chef Vincent Kokertbekommen hat und ansonsten scharf kritisiert wurde. Senftleben sagte:"Entscheidend ist, ob Parteien bereit sind, andere Meinungen zuakzeptieren und auch etwas mitzutragen, was ihnen vielleicht nichtgefällt, um das Land insgesamt voranzubringen."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell