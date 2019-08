Rheinische Post: Bouffier: Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg haben große bundespolitische Bedeutung

Düsseldorf (ots) - Der Ausgang der Landtagswahlen am Sonntag inSachsen und Brandenburg mit dem prognostizierten Erstarken der AfDwird nach Einschätzung des hessischen Ministerpräsidenten VolkerBouffier erhebliche Auswirkungen auf Union und SPD im Bund haben. "Essind in erster Linie Landtagswahlen, aber man braucht nicht groß drumherum zu reden: Sie haben große bundespolitische Bedeutung", sagteBouffier der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Es gehe umdie Bindungskraft von Volksparteien und die Frage, wie breit diepolitischen Ränder seien. "Deshalb gehe ich davon aus, dass dieseWahlergebnisse und auch die gesellschaftlichen Veränderungen oder diesich daraus ergebenden Herausforderungen natürlich auchbundespolitisch diskutiert werden." In beiden Bundesländern wird mitVerlusten für CDU und SPD gerechnet.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell