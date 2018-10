Rheinische Post: Bouffier: Die Grünen leben von der Anti-Groko-Stimmung

Düsseldorf (ots) - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier machtdie Schwächen der großen Koalition im Bund für die schlechtenUmfragewerte seiner CDU vor der Landtagswahl am 28. Oktoberverantwortlich. "Bundesweit leben die Grünen von derAnti-Groko-Stimmung", sagte Bouffier der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Freitag) mit Blick auf die neuen Umfrageergebnissen von ARDund ZDF. Danach liegt die CDU derzeit bei 26 Prozent (2013: 38,3),die Grünen werden bei 20 bis 22 Prozent gesehen und haben damit dasPotenzial zweitstärkste Kraft vor der SPD zu werden und in einemgrün-rot-roten Bündnis den Ministerpräsidenten zu stellen. Bouffier,der seit 2013 eine schwarz-grüne Regierung führt, vermied einendirekten Angriff auf die Grünen und sagte: "Die Linken dürfen inHessen nicht in irgendeiner Weise an die Regierung kommen." Das würdeden Wirtschaftsstandort Hessen Arbeitsplätze kosten.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell