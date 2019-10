Rheinische Post: Bloß keinen neuen Brexit-Aufschub! Kommentar Von Jan Drebes

Düsseldorf (ots) - Aus wirtschaftlicher Sicht wäre ein erneuterBrexit-Aufschub die schlechteste aller Lösungen - abgesehen von einemNo-Deal-Austritt, versteht sich. Weil der aber weder von den Britennoch von der EU gewünscht wird und das Parlament in London bereitsein Gesetz dagegen beschlossen hat, befinden wir uns derzeit an einemneuen Tiefpunkt im Brexit-Chaos. Die Entscheider in Unternehmen sindverunsichert, der Handel ist bereits eingebrochen, ungläubig schautman auf die Sandkastenspielchen der Politik. Weil die Briten um sichselbst kreisen und zu keiner klaren Lösung mehr in der Lage zu seinscheinen, bleibt die gesamte Europäische Union geschwächt. Das Dramaum den britischen Austritt bindet dermaßen viele Ressourcen in denEU-Mitgliedsstaaten und in Brüssel, dass andere wichtigeEntscheidungen verschleppt werden. Das ist riskant bis gefährlichangesichts internationaler Krisen im Mittleren und Nahen Osten, sichabzeichnender humanitärer Katastrophen, angesichts einesHandelskonflikts mit den USA und unklarer EU-Positionen zurWirtschaftsmacht China. Es muss bald zu einer Entscheidung über denBrexit-Deal kommen, einen Aufschub bis Januar kann niemand wollen,auch wenn das Misstrauen der britischen Abgeordneten gegenüber demFalschspieler Johnson berechtigt ist. Zugleich ist die in manchenEU-Staaten verbreitete Hoffnung auf ein zweites Referendum der Britennaiv. Schließlich ist keinesfalls garantiert, dass die Bevölkerungdieses Mal den Brexit ablehnen würde. Und selbst wenn: Ein Großteildeutscher Unternehmen hat dem Vereinigten Königreich bereits entnervtden Rücken gekehrt. Dreieinhalb Jahre schon herrscht politischerStillstand in Großbritannien. Die insbesondere für die Wirtschaftspürbaren Folgen ließen sich nicht einfach rückabwickeln.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell