Rheinische Post: Bitte kein Chaos Kommentar Von Jochen Wittmann

Düsseldorf (ots) - Der angebliche Durchbruch beim Brexit, den diebritische Zeitung "Sunday Times" verkündet, könnte tatsächlich zueinem Deal führen, der in zwei oder drei Wochen auf einemEU-Sondergipfel unter Dach und Fach gebracht werden könnte.Wohlgemerkt: Der Durchbruch bezieht sich vor allem auf den Deal, derden Austritt aus der EU in ordentliche Bahnen lenkt, aber nicht aufdas Freihandelsabkommen, das die zukünftigen Beziehungen regeln soll.Ob der Brexit schließlich hart oder weich ausfallen wird, entscheidetsich erst in den nächsten zwei Jahren. Doch ein Austrittsabkommen istschon sehr viel. Ohne es gäbe es keine Übergangsphase. Ohne es würdendas Königreich und die EU auf einen Chaos-Brexit zusteuern mit demRisiko, dass britische Fluglinien keine Landerechte mehr hätten, derLebensmittel- und Medikamentennachschub gestört würde oder britischeFirmen am Datenaustausch nicht mehr teilnehmen könnten. Das Stör- undKonfliktpotenzial eines ungeregelten Brexit wäre gigantisch. Das kannkeiner wollen. Daher ist der Applaus, den der angebliche Durchbruchbekommt, nur allzu verständlich.