Rheinische Post: Bitkom will bargeldloses Bezahlen per Gesetz überall möglich machen

Düsseldorf (ots) - Der IT-Branchenverband Bitkom will gesetzlichregeln, dass Kunden überall bargeldlos bezahlen können. "Wirempfehlen der Bundesregierung, Konsumenten die Wahlfreiheit zwischenbaren und elektronischen Bezahloptionen zu ermöglichen, indem sie dieAkzeptanz mindestens einer elektronischen Bezahloption an jedemPoint-of-Sale verpflichtend vorschreibt", heißt es in einemPositionspapier des Verbands, das der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Freitag) vorliegt. Parallel zu solchen regulatorischen Maßnahmensollten aus Sicht des Bitkom elektronische Bezahlformen gefördertwerden, "beispielsweise durch Umsatzsteuervergünstigungen, um währendder Einführungsphase die Akzeptanz für eine flächendeckendeImplementierung zu erhöhen", heißt es in dem Papier.2017 wurden in Deutschland drei von vier Einkäufen bar bezahlt."In Schweden werden bereits 95 Prozent des Umsatzes im stationärenEinzelhandel elektronisch abgewickelt - in Deutschland ist es nichteinmal die Hälfte", schreibt der Bitkom. Allerdings drängen neueAnbieter auf den Markt. So wird damit gerechnet, dass in Kürze derBezahldienst des iPhone-Herstellers Apple, Apple Pay, in Deutschlandstartet.