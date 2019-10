Rheinische Post: Bislang knapp 30 Prozent Wahlbeteiligung beim SPD-Mitgliedervotum

Düsseldorf (ots) - 123.010 Stimmen wurden bislang online oder perBrief beim SPD-Mitgliedervotum zur Wahl der nächstenParteivorsitzenden abgegeben. Damit liegt die Wahlbeteiligung derzeitbei 28,9 Prozent. Das geht aus Zahlen der SPD-Parteispitze hervor,die der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag) vorliegen.Stimmberechtigt sind den Angaben zufolge 425.630 Mitglieder. Noch biseinschließlich Freitag dieser Woche ist ein Votum möglich, am Samstagwill der Parteivorstand das Ergebnis verkünden. Generalsekretär LarsKlingbeil hofft bis Ende der Woche auf noch mehr Beteiligung. "Nichtwenige in der Parteispitze entscheiden über den Vorsitz, sondernunsere rund 430.000 Mitglieder im ganzen Land", sagte Klingbeil. "Ichhoffe, dass noch viele diese Chance in den kommenden fünf Tagennutzen und ihre Stimme für eines der sechs Teams abgeben werden." DieDynamik der vergangenen Wochen zeige, wie leidenschaftlich die Basisauf diesem neuen Weg dabei sei. Beim Mitgliedervotum im Frühjahr 2018konnten die Genossen über den Eintritt in die große Koalitionabstimmen. 78 Prozent der Mitglieder nahmen an der Abstimmung teil,damals lobte die Parteispitze die hohe Wahlbeteiligung. Dieses Malgeht man im Willy-Brandt-Haus dem Vernehmen nach von einer etwasgeringeren Wahlbeteiligung aus. Bei den vorliegenden Zahlen handeltes sich um die bis Sonntag aktualisierten Online-Stimmen sowie diebis vergangenen Freitag per Brief eingegangenen Stimmzettel. Dasnötige Quorum von 20 Prozent oder 85.126 Stimmen wurde bereitsüberschritten.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell