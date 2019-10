Rheinische Post: Bildungsausschusschef: Universitäten müssen Vorbild bei Meinungsfreiheit sein

Düsseldorf (ots) - In der aktuellen Debatte überAuftrittsblockaden an deutschen Hochschulen hat der Vorsitzende desBildungsausschusses des Bundestages, Ernst-Dieter Rossmann (SPD), dieUnis aufgerufen, in Sachen Meinungsfreiheit Vorbild zu sein. "Geradedie Hochschulen und das Bildungswesen insgesamt müssen Lernort undVorbild für einen zivilen Umgang mit Meinungs- undInformationsfreiheit sein und einen harten Austausch von Argumentenund Streit um Fakten, Wahrheiten und Werte vorleben", sagte Rossmannder Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). Rossmann sprach sichfür ein "Ja zur Meinungsfreiheit" aus. Für Diffamierungen, Rassismusund Verhetzungen gelte das Strafrecht.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell