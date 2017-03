Rheinische Post: Bilanz der Bundesregierung: Konzerne setzen Frauenquote um

Düsseldorf (ots) - Die gesetzliche Frauenquote ist nach einerAnalyse der Bundesregierung in den Chefetagen der 106 börsennotiertenund paritätisch mitbestimmten deutschen Unternehmen angekommen. Allediese Unternehmen hätten sich an die Vorgabe gehalten, frei werdendeAufsichtsratsposten bis zum Stichtag 2. November 2016 mit Frauen zubesetzen, heißt es in der "ersten jährlichen Information über dieEntwicklung des Frauen- und Männeranteils in Führungspositionen" desBundesfrauen- und des Justizministeriums. Sie liegt der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe) vor.Börsennotierte oder mitbestimmungspflichtige Unternehmen sind vomGesetzgeber angehalten, sich selbst eine Frauenquote für dieAufsichtsräte zu geben. Der Auswertung der Bundesregierung zufolgesind dieser Vorgabe bislang 70 Prozent von 362 ausgewerteten,börsennotierten Unternehmen nachgekommen. 23,2 Prozent von ihnenhätten die Zielgröße 30 Prozent Frauenanteil im Aufsichtsrat gewählt,so das Papier. Allerdings hat sich demnach eine Mehrheit von knapp 60Prozent dieser Unternehmen nur die Mindest-Zielgröße von "größer alsNull" gesetzt. Defizite sieht Frauenministerin Manuela Schwesig (SPD)weiterhin bei der Besetzung von Vorstandsposten mit Frauen. "In denVorständen der untersuchten Unternehmen sind Frauen nach wie vorstark unterrepräsentiert, und zu wenige Unternehmen setzen sich zumZiel, überhaupt eine Frau für den Vorstand zu gewinnen. Hier müssenwir auch über Nachbesserungen am Gesetz nachdenken", sagte Schwesig.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell