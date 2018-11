Rheinische Post: Betuwe-Linie: Hafen Rotterdam schreibt Mahnbrief an Bundesverkehrsminister

Düsseldorf (ots) - Der Betreiber des Hafens Rotterdam, des größteneuropäischen Seehafens, hat einen Mahnbrief an das Bundes- undNRW-Verkehrsministerium bezüglich des schleppenden Ausbaus derBetuwe-Linie auf deutscher Seite geschickt. In dem Brief, der derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag) vorliegt, heißt es: "Wirmüssen mit größter Sorge feststellen, dass es seit Jahren keinesignifikanten Fortschritte beim wirtschaftlich bedeutendstendeutsch-niederländischen Schieneninfrastrukturprojekt, derBetuweverbindung, gibt." Man habe in den Niederlanden 4,7 MilliardenEuro in die Verbindung bis zur Grenze investiert. Dieser Teil wurde2007 in Betrieb genommen. "Inzwischen neigt sich das Jahr 2018 seinemEnde entgegen und noch immer kann uns niemand einen offiziellenEröffnungstermin bzw. ein geplantes Realisierungsdatum für dendeutschen Streckenabschnitt, ABS 3. Gleis Emmerich - Oberhausen,nennen", schreibt Allard Castelein, Geschäftsführer des RotterdamerHafenbetriebs, an die Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU, Bund)und Hendrik Wüst (CDU, NRW).Wüst teilte auf Anfrage mit: "Die Kommunen an der Betuwe habenbei den Themen Lärmschutz und Brandschutz gut und erfolgreich mit derBahn verhandelt und sind auch aktuell in guten Gesprächen. Aber wirmüssen jetzt in die Umsetzung kommen." Zum Zeitplan sagte derMinister: "Es ist nicht seriös abschätzbar, wann die Fertigstellungder Ausbaustrecke erfolgen kann, da nicht auszuschließen ist, dassgegen den Planfeststellungsbeschluss des EBA geklagt wird." DasEisenbahnbundesamt (EBA) entscheidet über das Bauvorhaben.Die Betuwe-Linie ist Bestandteil des europäischenGüterverkehrskorridors Rotterdam-Genua.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell