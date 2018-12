Rheinische Post: Betriebsrenten: SPD unterstützt CDU-Plan zur Abschaffung der Doppelverbeitragung

Düsseldorf (ots) - Nach dem CDU-Parteitagsbeschluss zurAbschaffung der Doppelverbeitragung bei den Betriebsrenten hat dieSPD Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) aufgefordert, dem Bundestageinen entsprechenden Gesetzesantrag vorzulegen. "Bei uns rennt dieCDU mit der Abschaffung der Doppelverbeitragung bei denBetriebsrenten offene Türen ein", sagte der finanzpolitische Sprecherder SPD-Bundestagsfraktion, Lothar Binding, der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Mittwoch). "Wir haben vergeblich versucht, das inden Koalitionsvertrag zu bekommen. Wenn jetzt die Union umdenkt undeinen entsprechenden Antrag einbringen würde, dann hätte das großeAussicht auf Erfolg", sagte Binding. "Ich erwarte, dassGesundheitsminister Spahn nach dem CDU-Parteitagsbeschluss, den er jainhaltlich auch unterstützt, den Anstoß zur Umsetzung macht", sagteBinding. Klar sei allerdings, dass die Abschaffung aus fiskalischenGründen nicht rückwirkend gelten dürfe. "Das wäre schlicht nichtfinanzierbar", so Binding.Gegen das Ende der Doppelverbeitragung muss Spahn allerdings denWiderstand in den eigenen Reihen überwinden. Der Chefhaushälter derUnionsfraktion, Eckhardt Rehberg, kritisierte denBetriebsrenten-Beschluss seiner eigenen Partei. "Ich sehe nicht, wiedas finanziert werden soll. Drei Milliarden Euro pro Jahr zusätzlichaus dem Bundeshaushalt sind nicht verkraftbar, weil wir dann einstrukturelles Defizit in den kommenden Jahren haben werden", sagteRehberg der "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Für die Finanzierung derBeitragsanteile der Arbeitgeber ist im Haushalt keine Vorsorgegetroffen worden", sagte Rehberg.Seit 2004 müssen die Bezieher von Betriebsrenten undDirektversicherungen bei einem Betrag von mehr als 150 Euro pro MonatKrankversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträge bezahlen - undzwar sowohl den Anteil für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber. DieCDU hatte auf ihrem Parteitag am Samstag beschlossen, dieseDoppelverbeitragung abzuschaffen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell