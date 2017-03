Rheinische Post: Bestseller-Autorin Kerstin Gier kann sich gut in Jugendliche hineinversetzen

Düsseldorf (ots) - Der Bestseller-Autorin Kerstin Gier (50,"Silber", "Rubinrot") fällt es nicht schwer, die Perspektive einesJugendlichen einzunehmen. "Das fällt mir verblüffenderweiseleichter, als mich in eine Mittzwanzigerin zu versetzen. Irgendwieist mir meine Pubertät besser in Erinnerung geblieben. Manchmal fastzu gut", sagte Gier der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Samstagausgabe). Im Oktober soll ihr neues Buch"Wolkenschloss" erscheinen. Es spielt in einem Luxushotel in denSchweizer Alpen und ist ein mystischer Roman mit Krimi-Elementen fürJugendliche. Daran schreibe sie nun schon über ein Jahr, "und es istimmer noch nicht fertig. Früher war ich viel schneller", sagt Gier,die in Kürten im Bergischen Land lebt und einen Sohn hat.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell