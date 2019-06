Rheinische Post: Berti Vogts lobt die Arbeit der Nachwuchsleistungszentren und die DFB-Frauen

Düsseldorf (ots) - Der frühere Fußball-Bundestrainer Berti Vogtshat mit Blick auf die guten Leistungen der deutschen U21 bei derEuropameisterschaft die Arbeit der Nachwuchsleistungenzentren derdeutschen Profiklubs gelobt. "Was mir an unser U21 gefällt, ist dieArt und Weise, wie sie spielt. In den Akademien der Bundesliga-Klubswird offenbar sehr gut gearbeitet. Was mich sehr freut, ist, dass wirbei der U21 wieder viele Stürmertore sehen und nicht mehr nur Torevon Mittelfeldspielern oder durch Standards", sagte der 72-Jährigeder Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Auch das Auftretender deutschen Frauen bei der Fußball-WM in Frankreich gefällt Vogts."Die Frauen haben vielleicht weniger Tempo, spielen aber einenschönen Fußball. Ich wünsche mir bei der WM ein Finale zwischenDeutschland und den USA. In den USA hat der Frauenfußball einenanderen Stellenwert. So weit sind wir noch nicht. Aber MartinaVoss-Tecklenburg und ihr Team haben einen tollen Auftritt. Das hilftdem Frauenfußball für die Zukunft", sagte Vogts.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell