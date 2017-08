Rheinische Post: Berti Vogts kritisiert Hype um junge Trainer

Düsseldorf (ots) - Berti Vogts meldet bei der Euphorie um jungeTrainer in der Fußball-Bundesliga durchaus Bedenken an. "Bei denjungen Trainern muss man erst mal abwarten, wohin die Reise geht.Noch keiner aus der jungen Trainergeneration hat irgendeinen Titelgeholt oder einen Spieler zum Weltklassespieler ausgebildet", sagteder 70-Jährige der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Mittwochausgabe). "Grundsätzlich gilt: Es gibt nicht junge oder alteTrainer. Was einzig zählt, ist der Erfolg. Darum werden aucherfahrene Trainer heute mit einem Team arbeiten und nicht mehrallein." In Julian Nagelsmann (Hoffenheim/30), Domenico Tedesco(Schalke/31), Hannes Wolf (Stuttgart/36), Manuel Baum (Augsburg/37),Alexander Nouri (Bremen/38) und Sandro Schwarz (Mainz/38) sind gleichsechs Trainer in der höchsten deutschen Spielklasse jünger als 40Jahre.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell