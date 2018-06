Düsseldorf (ots) - Der frühere Bundestrainer Berti Vogts hat diebeiden kommenden Gruppenspiele der deutschenFußball-Nationalmannschaft bei der WM in Russland zur Charakterfrageerklärt. "Jetzt wird sich zeigen, aus welchem Holz die Spielerwirklich geschnitzt sind. Es darf keine Schuldzuweisungen geben, manmuss zusammenrücken. Das ist nicht als Plattitüde gemeint, sondernelementar. Wir werden jetzt das wahre Gesicht dieser Mannschaftkennenlernen, ich bin gespannt darauf", schrieb Vogts in einemGastbeitrag für die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Dienstag). Der71-Jährige warnte das DFB-Team angesichts der 0:1-Auftaktniederlagegegen Mexiko davor, die eigene Rolle des amtierenden Weltmeisters zuunterschätzen. "Dass die deutsche Mannschaft Probleme fußballerischlösen kann, ist keine Frage. Aber es geht um die Einstellung. Und diehat gegen Mexiko gefehlt. Ich erinnere mich an dieWeltmeisterschaften 1978 und 1994. Das hieß es: ,Wir sindWeltmeister, was soll uns schon passieren?' Aber genau das ist esdoch: Der Weltmeister wird gejagt, jeder will gegen ihn glänzen.Darauf muss man sich einstellen", schrieb Vogts.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell