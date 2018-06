Rheinische Post: Berti Vogts: Boateng hat sich fürs Team geopfert

Düsseldorf (ots) - Der frühere Bundestrainer Berti Vogts sieht imPlatzverweis für Jerome Boateng beim 2:1-Sieg gegen Schweden eineKonsequenz aus einem weiterhin mangelhaften Umschaltverhalten desDFB-Teams bei der Fußball-WM. "Wenn ich Jerome Boateng wäre, würdeich dem einen oder anderen den Marsch blasen wegen der Gelb-RotenKarte, bei der er Glück hatte, dass es nicht Rot war. Boateng hatsich in dieser Szene in den Dienst der Mannschaft gestellt, sich fürsTeam geopfert", schreibt der 71- Jährige in einem Gastbeitrag für dieDüsseldorfer "Rheinische Post" (Montagausgabe). "Es darf nicht sein,dass er in so eine Situation kommt - da muss die Staffelung vielbesser sein." Boateng war in der 82. Minute wegen wiederholtenFoulspiels vom Platz gestellt worden und fehlt Deutschland damit imentscheidenden dritten Gruppenspiel am Mittwoch (16 Uhr) gegenSüdkorea.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell