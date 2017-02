Düsseldorf (ots) - Ex-Bundestrainer Berti Vogts (70) rät BorussiaMönchengladbach, Sportdirektor Max Eberl nicht zum FC Bayern Münchenziehen zu lassen. "Man sollte ihm von Seiten der Borussia nun auchnicht jede Tür aufmachen und sagen, er kann gehen, wenn er will",sagte Vogts der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Er geht voneinem Verblieb des Managers am Niederrhein aus. "Ich hoffe für dieBorussia, dass Max Eberl Borussia bleibt. Hier in Gladbach ist erwer, in München wäre er einer von vielen. Max Eberl weiß genau, waser bei Borussia hat. Im Fußball sollte man sicherlich niemals niesagen. Doch ich glaube, dass er mit Borussia noch viel vor hat undseine Aufgabe hier für noch nicht beendet ansieht. Darum bin ichguter Dinge, dass er bleibt", sagte. Eberl gilt als ein Kandidat fürden Sportdirektor-Job beim Rekordmeister ab der kommenden Saison.Vogts appelliert zudem an die Gladbach-Fans, den kommenden Gegner derBorussen, Aufsteiger RB Leipzig, respektvoll zu empfangen. "Ichglaube und hoffe nicht, dass sich Borussias Fans so verhalten wie diein Dortmund. Ich finde es beängstigend, wenn man solche Bilder imZusammenhang mit Fußball sieht. So etwas hat in unseren Stadiennichts verloren. Wir sprechen da nicht über Fans, sondern überKriminelle", sagte Vogts mit Blick auf die Geschehnisse beim letztenLeipziger Auswärtsspiel in Dortmund.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell