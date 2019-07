Rheinische Post: Bedrohte Kommunalpolitiker rufen Bürger zu Rückhalt auf

Düsseldorf (ots) - Kommunalpolitiker und Vertreter derZivilgesellschaft wünschen sich angesichts von Morddrohungen undBeleidigungen stärkeren Rückhalt der Bürger bei der Verteidigung derDemokratie. "Was passiert, wenn aufgrund massiver Beschimpfungen undDrohungen sich niemand mehr zur Wahl stellt? Dann haben wir keinelebendige Demokratie mehr", sagte der Präsident des DeutschenStädtetages und Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). Am Arbeitsplatz, in derFreizeit, in der Schule und in den Vereinen sollten Menschen klarStellung gegen Hetze, rassistische Witze oder Anfeindungen gegenKommunalpolitiker beziehen. "Es sind ihre Vertreter", sagte Jung. DerBürgermeister aus dem sauerländischen Altena, Andreas Hollstein(CDU), den 2017 ein Angreifer mit einem 30 Zentimeter langen Messerverletzt hatte, sagte: "Nach dem politischen Mord an Walter Lübckehabe auch ich wieder Morddrohungen bekommen. Ein Bürgermeister unterPolizeischutz kann aber sein Amt nicht mehr ausfüllen." Er wünschesich, "dass die Bürger über die Bedrohung unserer Demokratiesprechen, dass sie es sich bewusst machen, was auf dem Spiel steht".Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, sagte:"Ich besitze vier Aktenordner voll mit eingestellten Verfahren nachMorddrohungen oder anderen relevanten Drohungen gegen mich." ImJanuar habe er eine Morddrohung mit dem Absender "NSU 2.0" erhalten.Bis heute habe er dazu keine Einschätzung oder Reaktion von denSicherheitsbehörden bekommen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell