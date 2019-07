Rheinische Post: Bedrohliche Schieflage

Düsseldorf (ots) - von Jan DrebesZwar ist die Zahl der offiziell gezählten Hassbotschaften im Netzseit 2016 nach Angaben der Behörden rückläufig. Das sollte jedochnicht über eine weiter bedrohliche Schieflage im digitalen Streithinwegtäuschen. Wer die Kommentare allein zum Mord an Walter Lübckeoder zur Seenotrettung im Mittelmeer liest, stößt auf massenhaftmenschenverachtende Einträge. Hass ist allgegenwärtig.Entscheidend dafür, ob eine Debattenkultur zivilisiert ist und dasRingen unterschiedlicher Meinungen auf Grundlage unserer freiheitlichdemokratischen Grundordnung stattfindet, ist die Frage, wie stabildas Wertegerüst jedes Einzelnen ist. Wenn Schreihälse ihreBotschaften in die Welt krakeelen, die alle möglichen Grenzen desguten Benehmens und fairen Umgangs überschreiten, braucht es dafürkeinen Filtermechanismus, sondern möglichst viel sachliche Gegenrede.Das ist anstrengend, mitunter frustrierend, aber nieZeitverschwendung. Wer im Freundeskreis, in der Familie oder unterKolleginnen und Kollegen gegen Hass, Rassismus und Ausgrenzungargumentiert, hilft dem Schutz der Meinungsfreiheit.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell