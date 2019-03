Finanztrends Video zu



mehr >

Düsseldorf (ots) - Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche inDeutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hat die Klimaproteste derSchüler und den Auftritt der Schwedin Greta Thunberg in Berlinausdrücklich unterstützt. "Wenn die Historiker in 100 Jahren aufunsere Zeit schauen, werden sie alle, die sich wie jetzt dieSchülerinnen und Schüler für einen wirksamen Klimaschutz einsetzen,als Motoren eines menschlichen Fortschritts sehen, der ein Leben ohneNaturzerstörung ermöglicht haben wird", sagte Bedford-Strohm derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Es sei für ihn ein großesHoffnungszeichen, dass ausgehend von einer "hartnäckigen Jugendlichenin Schweden" inzwischen "Schülerinnen und Schüler in aller Welt aufdie Straße gehen, um für wirksame Maßnahmen des Klimaschutzes zudemonstrieren", sagte der EKD-Ratsvorsitzende. Dass auch am Freitagin Berlin Tausende Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit GretaThunberg für die Bewahrung der Schöpfung einträten, zeige, wieunsinnig die Pauschaldiagnosen über die angeblich "selbstzentrierteund unpolitische Jugend von heute" seien, sagte Bedford-Strohm.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell