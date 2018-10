Rheinische Post: Bearbeitung von Steuererklärungen kostet pro Jahr 2,3 Milliarden Euro

Düsseldorf (ots) - Für die jährliche Abgabe einer Steuererklärungmuss ein typischer Arbeitnehmer nach Angaben der Bundesregierung imDurchschnitt drei Stunden und 50 Minuten aufwenden. Das geht aus derAntwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage derFDP-Bundestagsfraktion hervor, die der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Mittwoch) vorliegt. Als "typisch" gelten alle Arbeitnehmer,die mit ihrer Steuererklärung nur eine der Anlagen "Kind", "N", "V"oder "Vorsorgeaufwand" ausfüllen müssen. Da es insgesamt 14,1Millionen solcher "typischen Arbeitnehmer" gibt, fallen dem Papierzufolge pro Jahr insgesamt 54,05 Millionen Stunden nur für derenSteuererklärungen an. Die Bearbeitung der Steuererklärungen inFinanzämtern beanspruche zusätzlich etwa 50 Millionen Arbeitsstunden,schreibt die Regierung in ihrer Antwort. "Die Gesamtausgaben betragendafür jährlich schätzungsweise 2,3 Milliarden Euro", heißt es in demPapier. Mehr oder auch höhere Pauschbeträge für Arbeitnehmer, um dieSteuererklärungen zu vereinfachen, plant die Bundesregierung vorerstjedoch nicht. Sie fürchtet Steuermindereinnahmen. Denn würde sie etwadie Entfernungspauschale für Pendler von derzeit 30 Cent proKilometer verdoppeln, müsste sie Mindereinnahmen von 7,2 MilliardenEuro pro Jahr hinnehmen, so die Regierung. Die Verdoppelung desArbeitnehmerpauschbetrags für Werbungskosten von derzeit 1000 Europro Jahr würde 6,5 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen bedeuten."Die Bundesregierung klaut den Bürgern wichtige Lebenszeit, die fürBürokratie aufgewandt werden muss", kritisierte FDP-Politiker FrankSchäffler. "Besser wäre es, wenn die Regierung endlich dasSteuersystem vereinfachen würde. Dazu würde sich die regelmäßigeAnpassung der Pauschalen im Einkommensteuerrecht anbieten."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell