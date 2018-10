Düsseldorf (ots) - Der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes,Ulrich Silberbach, hat das Tempo der Digitalisierung im öffentlichenDienst kritisiert. Der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag)sagte er: "Auf der Bundesebene gibt es mittlerweile in jedemMinisterium eine Fachabteilung für Digitalisierung, die vor sichhinwurschtelt. Das Gleiche kann man runterbrechen auf die Länder undKommunen." Jeder koche sein eigenes Süppchen, und keiner habe eineGesamtstrategie. "Ich erlebe da in erster Linie Hilflosigkeit."Silberbach warnte, man erlebe eine "Neuauflage der Trauerspiele, diewir bereits bei der elektronischen Gesundheitskarte oder demDigitalfunk hatten: Da wird so lange rumgedoktert, bis der Zug längstabgefahren ist."Der Beamtenbund-Chef verlangt "mehr Impulse und Führung von derBundeskanzlerin". "Das Thema Digitalisierung hat ICE- und nichtDiesellokqualität. Aber die Kanzlerin wirkt nach all denRegierungsjahren etwas erschöpft." Auf die Frage, ob eine Begrenzungder Amtszeit an der Regierungsspitze sinnvoll sei, sagte Silberbach:"Ich habe für solche Ideen durchaus Sympathien. Wieso sagen wirnicht, wir verlängern die Wahlperiode auf fünf Jahre und begrenzendie Amtszeit des Regierungschefs auf zwei Legislaturperioden? Ichhalte das für sinnvoll."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell