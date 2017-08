Rheinische Post: Bayerns Kultusminister Spaenle warnt vor Zentralismus in der Bildungspolitik

Düsseldorf (ots) - Bayerns Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) hatangesichts des SPD-Vorstoßes für eine nationale Bildungsallianz vorZentralismus in der Bildungspolitik gewarnt. "Mehr Zentralismus wäreschädlich", schreibt Spaenle in einem Gastbeitrag für die inDüsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Dienstagausgabe).Kulturelle und regionale Besonderheiten würden im Föderalismus nichteingeebnet, im Zentralismus schon. "Die Verantwortung der Länder fürdie schulische Bildung bewährt sich. Sie gehört zu den Kerninhaltender föderalen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland", betonte derCSU-Politiker. Die Bildungspolitiker in den Ländern und Landtagenseien näher an den Bürgerinnen und Bürgern als Politiker aufBundesebene.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell