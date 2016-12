Rheinische Post: Bayerns Innenminister Herrmann kritisiert lasche Kontrolle an deutsch-französischer Grenze

Düsseldorf (ots) - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hatNordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Defizite bei derGrenzsicherung nach Frankreich vorgeworfen. "Ich habe auf denInnenministerkonferenzen seit eineinhalb Jahren wiederholt, aberleider vergeblich dazu aufgerufen, die Schleierfahndung bundesweit zuintensivieren", sagte Herrmann der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Der größte Widerstand kam ausNordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz - mit der bemerkenswertenBegründung, dort gebe es keine Probleme mit grenzüberschreitenderKriminalität." Herrmann betonte, Grenzkontrollen könnten nur eineWirkung haben, wenn sie an allen deutschen Außengrenzen konsequentdurchgeführt würden. "Ich bezweifle, dass das an derdeutsch-französischen Grenze in dieser Intensität wie an derdeutsch-österreichischen Grenze der Fall war."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell