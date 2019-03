Rheinische Post: Bayern erteilt Grundsteuermodell eine Absage

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Nach dem Treffen der Länder mitBundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat Bayerns FinanzministerAlbert Füracker (CSU) scharfe Kritik an dem vorgelegtenGrundsteuermodell geäußert. "In der jetzt vorgesehenen Ausgestaltungist das Grundsteuer-Reformmodell für Bayern auf keinen Fallzustimmungsfähig", sagte Füracker der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Freitag). "Dass auf dieser Grundlage ein Gesetzentwurf vorgelegtwird, lehne ich strikt ab. Das habe ich in der heutigen Besprechungerneut deutlich gemacht." Nicht einmal die verfassungsrechtlichenBedenken am Scholz-Modell seien bislang ausgeräumt worden. "Bei derGrundsteuerreform zeigte der Bundesfinanzminister nach wie vor leiderkeinerlei Bereitschaft, in Richtung einer Einfach-Grundsteuer zugehen", sagte Füracker. Die vorgestellten Modifikationen hätten nichtden notwendigen Durchbruch gebracht. "Von einem einfachen, für dieGrundstückseigentümer leicht verständlichen Reformkonzept kann nachwie vor keine Rede sein", so der CSU-Politiker. Er plädierte für eine"Einfach-Grundsteuer", die im Grundsatz auf den Kriterien 'Fläche desGrund- und Bodens' sowie 'Wohn- bzw. Nutzfläche des Gebäudes' beruhe.Diese würde allen diesen Anforderungen gerecht werden und zudem nichtzu einer weiteren Belastung der Mieterinnen und Mieter führen, sagteFüracker.