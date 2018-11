Rheinische Post: Bayer-Legende Kirsten schwärmt von Youngster Havertz

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Düsseldorf (ots) - Leverkusens Rekordtorjäger Ulf Kirsten hältgroße Stücke auf Bayers Shootingstar Kai Havertz (19): "Er ist dasTop-Talent der letzten zehn, 20 Jahre, das jetzt den Weg nach obengeschafft hat. Davor gab es immer mal wieder gute Spieler, die ausder Jugend gekommen sind, aber nicht von seiner Qualität", sagte der52-Jährige der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). Kirsten,der zwischen 1990 und 2003 181 Tore in 350 Spielen für die Werkselferzielte, sieht die aktuelle Leverkusener Mannschaft unter HeikoHerrlich trotz des holprigen Saisonstarts auf einem guten Weg. "Wennman die letzten drei Spiele betrachtet, auch wenn die Partie gegenHoffenheim verloren wurde, waren das spielerisch starke Leistungen.Es wird die ganze Saison Rückschläge geben, aber wenn man an derspielerischen Leistung festhält, ist das schon okay", sagte Kirsten.Bayer 04 kann am Donnerstag (21 Uhr) in der Europa League gegen denFC Zürich mit einem Sieg einen großen Schritt in RichtungZwischenrunde machen.