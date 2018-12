Rheinische Post: Bayer-Betriebsratschef: Bayer schickt Mitarbeiter mit 57 in Rente, Stellenabbau trifft Leverkusen stark

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Düsseldorf (ots) - Um den Stellenabbau in Deutschland zuermöglichen, will Bayer Mitarbeiter mit 57 Jahren in den Vorruhestandschicken. "Es wird ein Programm 57+ geben, wonach Bayer-Beschäftigtemit 57 Jahren in den Ruhestand gehen können", sagte Oliver Zühlke,Chef des Gesamtbetriebsrats von Bayer, der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Mittwoch). "Wir fordern von Bayer nun attraktive Angebote."Für Mitarbeiter, die nicht die Rente mit 63 nutzen können, sei derRuhestand mit 57 nur attraktiv, wenn Bayer Verluste bei der Renteausgleiche. "Das wird Bayer einiges kosten."Bis März 2019 sollen die Mitarbeiter Klarheit darüber haben, wieviele der 12.000 zur Streichung vorgesehenen Stellen in Deutschlandwegfallen. "Darüber beraten wir noch. Im Pharmabereich, wo man seitlangem verhandelt, wird das schnell feststehen. In den anderenBereichen wohl bis März 2019", sagte Zühlke, der zugleichstellvertretender Aufsichtsrats-Chef ist.Fest steht, dass der geplante Abbau von 5500 bis 6000 Stellen inder Verwaltung Leverkusen stark treffen wird: "Der Konzern hatmitgeteilt, dass die Verwaltungskosten bei Bayer im Vergleich zuanderen Firmen viel zu hoch sind. Daher sollen so viele Stellenwegfallen. Das wird auch große Auswirkungen auf Deutschland und auchin Leverkusen haben." Zühlke betonte: "Für den Betriebsrat istwichtig, dass nicht nur Indianer gehen müssen, sondern auchHäuptlinge."Zühlke hofft zudem, dass der Dax-Konzern Covestro denChemiepark-Betreiber Currenta übernimmt: "Uns wäre es am liebsten,wenn Covestro einsteigt und den Bayer-Anteil von 60 Prozent anCurrenta übernimmt. Man hat darüber gesprochen, aber Covestro willnicht. Das ist sehr bedauerlich." Es gehe um mehr als 5000Beschäftigte.