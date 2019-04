Rheinische Post: Bauminister Seehofer lehnt Verschärfung des Baurechts gegen Wohnungsnot ab

Düsseldorf (ots) - In der Debatte um die Bekämpfung derWohnungsnot hat Bauminister Horst Seehofer (CSU) die vonSPD-Finanzminister Olaf Scholz geforderte Verschärfung des Baurechtsabgelehnt. Scholz hatte erklärt, das so genannte Baugebot solle sogeändert werden, dass Kommunen die Eigentümer brachliegenderGrundstücke einfacher zwingen können, die Flächen mit Wohnungen zubebauen. "Konkreter gesetzlicher Handlungsbedarf bei dem bereits seitLangem bestehenden gesetzlichen Baugebot gemäß Paragraf 176Baugesetzbuch zeichnet sich in der fachpolitischen Diskussion nichtab", sagte dazu eine Sprecherin Seehofers der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Donnerstag) auf Anfrage. "Die Einlassung vonScholz ist kein Beitrag zum schnellen Wohnungsbau. Solche Verfahrendauern zehn bis 20 Jahre", erklärte auch der baupolitische Sprecherder Unionsfraktion im Bundestag, Kai Wegner. Gemeinden könnenGrundstückseigner bereits nach dem geltenden Recht verpflichten, eineungenutzte Fläche zu bebauen. Sie können hohe Geldstrafen gegenuntätige Eigentümer verhängen oder sogar Enteignungen verfügen. Derentsprechende Paragraf 176 kommt jedoch selten zur Anwendung, weilsich Eigentümer gut wehren können. Scholz hatte daher gefordert, dasBaugebot zu verschärfen. Der Deutsche Städtetag stellte sich hinterScholz. "Städte müssen leichter und mit größeren ErfolgschancenEigentümer von baureifen Grundstücken zum Bauen auffordern können",sagte Städtetags-Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy. "Es wäre eingroßer Fortschritt, wenn Städte Baugebote gleich für ein bestimmtesGebiet festlegen können, in dem Wohnraummangel besteht. Dafür sollteder Bund im Baugesetzbuch die Voraussetzungen schaffen, damit dieKommunen entsprechend vorgehen können", sagte Dedy der "RheinischenPost". Dabei gehe es den Städten nicht um Enteignungen, sondern umeinvernehmliche Lösungen mit den Eigentümern.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell