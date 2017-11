Düsseldorf (ots) - Nach der Veröffentlichung eines Briefes vonBeschäftigten der Eurowings Europe hat der Vorsitzende derIndustriegewerkschaft Luftverkehr (IGL), Nicoley Baublies, Kritik andem Inhalt des Schreibens geäußert: "Der Brief, der da aufgetauchtist, ist der geschickte Versuch der österreichischen GewerkschaftVida, auf Missstände aufmerksam zu machen. Er ist allerdingsirreführend, weil kein Air Berliner Sorgen haben müsste, zu den dortgeschilderten Bedingungen angestellt zu werden", sagte Baublies derin Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). DasSchreiben, das das Branchenportal "Austrian Aviation" am Montagveröffentlicht hatte, soll von Beschäftigten der Lufthansa-TochterEurowings Europe stammen. Darin machen sie auf schlechteArbeitsbedingungen in ihrem Unternehmen aufmerksam und warnen dieAir-Berlin-Kollegen vor einem Wechsel. Baublies zufolge gab es zwarzwischenzeitlich einmal Überlegungen, dass ein Teil der Belegschaftbei Eurowings Europe unterkommen sollte. Aber auch für diese hätteder Tarifvertrag von Eurowings Deutschland gegolten. "Inzwischen sindwir bei der Diskussion schon sehr viel weiter. Wir habendurchgesetzt, dass alle wechselnden Air-Berlin-Kollegen bei EurowingsDeutschland angestellte werden", sagte der IGL-Chef und frühereVorsitzende der Unabhängigen Flugbegleiter-Organisation (Ufo)."Derzeit läuft nur noch bei den Piloten die Widerspruchsfrist gegendie Einigung. Aber selbst wenn sich das Cockpit dagegen entscheidenwürde - für die Kabine ist ganz klar, dass sie Beschäftigte beiEurowings Deutschland werden."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell