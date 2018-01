Rheinische Post: Basketball-Bundestrainer Rödl lobt NBA-Rookies Kleber und Theis

Düsseldorf (ots) - Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl (48) zeigtsich begeistert von den Leistungen der fünf deutschen Spieler in dernordamerikanischen Profiliga NBA. Insbesondere für die beidenLiga-Neulinge Maximilian Kleber (25, Dallas Mavericks) und DanielTheis (26, Boston Celtics) findet Rödl nur lobende Worte. "MaxisEntwicklung ist eine der großen Erfolgsstorys", sagte Rödl der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post". "Dass er Basketballspielen kann, hat mich nicht überrascht. Aber dass Dallas ihn direktso viel einsetzen würde und er dann auch gleich einschlägt, ist schontoll. Man hat dort Vertrauen in seine Fähigkeiten, und er zahlt esmit guten Leistungen zurück."Beeindruckt ist der Bundestrainer auch von der Rolle, die DanielTheis in Boston spielt. "Daniels Situation ist die überraschendste,weil er in einer der besten Mannschaften der Liga auch wirklichspielt", sagte der Europameister von 1993. "In ein Team, das mit sovielen überragenden Akteuren besetzt ist, im ersten Jahr derarteinzusteigen, ist eine besondere Leistung."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell