Rheinische Post: Bartsch und Beer warnen Post vor Porto-Erhöhung

Düsseldorf (ots) - FDP und Linke kritisieren die mögliche Erhöhungdes Briefportos bei der Post scharf. "Porto erhöhen, Briefzustellerprekär beschäftigen und das Briefkastennetz ausdünnen, das geht garnicht. So wird die Post ans Ende gebracht", sagte LinksfraktionschefDietmar Bartsch der "Rheinischen Post" (Düsseldorf/Montag) Der Bundsei als Aktionär gefordert, nicht nur auf die Rendite zu schauen.FDP-Generalsekretärin Nicola Beer sagte der Zeitung, wenn die Postdas Porto für Standardbriefe wirklich von 70 auf 80 Cent erhöhe - dasberichtete die "Bild am Sonntag" -, müsse sie mit Blick auf dieRekordzahl an Beschwerden von Verbrauchern die Gründe dafür genauerklären. Nach der Erhöhung um 13 Prozent vor 3 Jahren wäre einerneuter Anstieg der Portopreise unfair für Bürger undMittelständler, die auf Briefe angewiesen seien, sagte Beer. Esstelle sich die Frage, wie wirtschaftlich die Post arbeite und aufwessen Kosten versucht werde, das ehemalige Monopol zu verteidigen.Die für die Überprüfung der Portokosten verantwortlicheBundesnetzagentur dürfe nicht ohne Gegenleistungen der Post erhöhtePortopreise für die Verbraucher abnicken. "Wie wäre es mit einerKoppelung der Portoerhöhungen an die Kundenzufriedenheit?", fragtedie FDP-Politikerin. Der Bund sollte ihrer Ansicht nach seine Anteilean Post und Telekom verkaufen, um eine bessere Kontrolle durcheffiziente Aufsicht zu erreichen.