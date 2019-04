Rheinische Post: Bartsch: Grün-rot-rote Koalition unter Habeck absurd

Düsseldorf (ots) - Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch schließttrotz des anhaltenden Umfragehochs der Grünen eine grün-rot-roteKoalition unter einem Bundeskanzler Robert Habeck weitgehend aus."Das ist absurd", sagte Bartsch der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Donnerstag). Er glaube nicht, dass die Werte der Grünen im regulärenBundestagswahljahr 2021 noch so gut sein werden. Außerdem gehe "derenReise in die schwarz-grüne Richtung". Bartsch betonte zugleich: "DieAufgabe der Linken ist, Gewicht auf der Waage des Politikwechsels zusein. An uns darf dieser nicht scheitern." Sein Ziel bleibe, dieBundesrepublik sozialer und friedlicher zu machen. "Für einMitte-Links-Bündnis braucht es einen grundsätzlichen Politikwechsel,müssten wir gemeinsam tief in die Sozialpolitik einsteigen, eineandere Finanz- und Steuerpolitik durchsetzen und vieles mehr." Erverwies darauf, dass es in der vorigen Wahlperiode mit SPD, Linkenund Grünen eine Mehrheit im Parlament gab. "Die SPD hat diese nichtgenutzt. Jetzt würden von den Sozialdemokraten sicher viele denVersuch wagen, mit der Linken zu koalieren." Er freue sich, dass esvor der Landtagswahl in Bremen am 26. Mai "eine Offenheit derSozialdemokraten gibt, die eine Koalition mit uns nichtausschließen". Durch eine erste rot-rot-grüne Koalition im Westenkönnte sich für die Linke eine positive Dynamik für dieLandtagswahlen im Osten entwickeln.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell