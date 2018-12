Rheinische Post: Barrierefreiheit beginnt im Kopf Kommentar Von Michael Bröcker

Düsseldorf (ots) - Es klingt so einfach. Ziel allen Bestrebenseiner Gesellschaft, die sich auf ihre christlichen Wurzeln beruft,muss es doch sein, dass jeder Mensch, mit oder ohne Behinderung,nicht nur gleiche Rechte, sondern auch gleiche Chancen hat. Alsoüberall gleichermaßen respektiert und erwünscht ist, im Job, in derSchule, in der Nachbarschaft. Inklusion ist deshalb keinpolitisch-ideologisches Konzept, sondern ein Akt der Vernunft ineiner zivilisierten Gesellschaft. Nur: Erst 2002 hat der DeutscheBundestag mit dem Gesetz zur Gleichstellung der Menschen mitBehinderung dieses Ziel formal vollzogen. Und: Sind wir im Alltagwirklich schon so weit? Ein jeder prüfe sich. Wie verkrampft,gelegentlich auch zynisch oder herablassend behandeln wir immer nochMenschen mit Behinderungen. "Bist du behindert?" war ein gängigesSchimpfwort auf meinem Schulhof in den 80er Jahren. Ist das heutenirgendwo mehr der Fall? Und wie tolerant sind wir, wenn unsereKinder im Schulalltag mit behinderten Kindern zusammen lernen sollen?Damit hier Konflikte verhindert werden können, muss der StaatInklusion mit ausreichend finanziellen und personellen Investitionenabsichern. All dies ist wichtig, nicht nur am Tag der Menschen mitBehinderung. Barrierefreiheit beginnt im Kopf.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell