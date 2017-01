Rheinische Post: Barley sieht keine gemeinsamen Inhalte mehr mit der Union

Düsseldorf (ots) - SPD-Generalsekretärin Katarina Barley siehtkeine gemeinsamen Inhalte mehr mit der Union. "Niemand in der SPDwill die Fortführung der Großen Koalition. Das wäre nicht gut fürunser Land", sagte Barley der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Ich wüsste auch gar nicht, aufwelche Inhalte wir uns mit CDU und CSU beim nächsten Mal noch einigenkönnten", betonte sie. Die SPD habe mit dem jetzigenKoalitionsvertrag die Merkel-Union doch bereits an ihre Schmerzgrenzegebracht.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell