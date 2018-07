Rheinische Post: Barley mahnt Airlines zu mehr Transparenz wegen Flugausfällen zur Urlaubszeit

Düsseldorf (ots) - Angesichts der zahlreichen Flugausfälle undVerspätungen in der Urlaubszeit hat VerbraucherschutzministerinKatarina Barley (SPD) die Fluggesellschaften aufgefordert, einfunktionierendes Beschwerdemanagement aufzubauen. "Die Airlinesmüssen transparenter machen, warum ein Flug ausgefallen oder starkverspätet ist", sagte die SPD-Politikerin der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Freitag). Da gebe es "noch Luft nach oben".Gerade in der Urlaubszeit seien Flugausfälle und große Verspätungen"ein echtes Ärgernis", sagte die Ministerin. Passagiere hätten indiesen Fällen Anspruch auf Entschädigung. Häufig sei der Ärgerdennoch groß, weil sich die Airlines nicht kundenorientiertverhielten. "Auch mit außergewöhnlichen Umständen ist eineausbleibende Entschädigung nicht pauschal zu rechtfertigen", sagtedie SPD-Politikerin. Sie riet Passagieren, sich im Zweifel an dieSchlichtungsstelle für den öffentlichen Personennachverkehr oder dieSchlichtungsstelle Luftverkehr beim Bundesamt für Justiz zu wenden.Das sei "unkompliziert und kostenlos".www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell